Чому народна підтримка партії «Слуга народу» неухильно продовжує знижуватися? Це питання у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає доктор соціологічних наук, завідувач кафедри соціології ФСП НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» Павло Кутуєв.

«Далеко не всі ініціативи «слуг» були хороші, прозвучало і багато сумнівних висловлювань. Чого коштували хоча б поради продавати домашніх тварин, щоб заплатити за комуналку. Таких обмовок можна знайти дуже багато. Стосовно «слуг» планка очікувань з самого початку була досить високою. Але, на мою думку, ця планка була легітимною - адже вперше в історії України склалася ситуація, при якій президент має власну більшість у парламенті», - каже соціолог.

За його словами, така ситуація дає можливість підбирати на урядові пости професіоналів, які при цьому є високоморальними людьми.

«Люди з оточення президента самі по собі відомими не були. Хто здобув перемогу над господарем «Мотор Січі» Богуслаєвим? Молода людина, яка до цього працювала фотографом. А тепер згадаємо недавні вибори на Франківщині. У депутати від правлячої партії йде знаменитий спортсмен, чемпіон світу Вірастюк, якого б і так з радістю обрали в будь-якому регіоні - і ми бачимо, які складнощі при цьому виникають», - зазначає Павло Кутуєв.

Раніше, як повідомляє Politeka, він пояснив, чому американські журналісти одночасно взяли інтерв'ю у Зеленського і Медведчука .