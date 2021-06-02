Почему народная поддержка партии «Слуга народа» неуклонно продолжает снижаться? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает доктор социологических наук, заведующий кафедрой социологии ФСН НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского» Павел Кутуев.

«Далеко не все инициативы «слуг» были хороши, прозвучало и много сомнительных высказываний. Чего стоили хотя бы советы продавать домашних животных, чтобы заплатить за коммуналку. Таких оговорок можно найти очень много. По отношению к «слугам» планка ожиданий с самого начала была достаточно высокой. Но, по моему мнению, эта планка была легитимной – ведь впервые в истории Украины сложилась ситуация, при которой президент имеет собственное большинство в парламенте», - говорит социолог.

По его словам, такая ситуация даёт возможность подбирать на правительственные посты профессионалов, которые при этом являются высокоморальными людьми.

«Люди из окружения президента сами по себе известными не являлись. Кто одержал победу над хозяином «Мотор Сичи» Богуслаевым? Молодой человек, который до этого работал фотографом. А теперь вспомним недавние выборы на Франковщине. В депутаты от правящей партии идёт знаменитый спортсмен, чемпион мира Вирастюк, которого бы и так с радостью избрали в любом регионе – и мы видим, какие сложности при этом возникают», - отмечает Павел Кутуев.

Ранее, как сообщает Politeka , он объяснил, почему американские журналисты одновременно взяли интервью у Зеленского и Медведчука.