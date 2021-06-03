Чи може сьогодні бути реалізована ідея вступу України в НАТО? Про те, які для цього є причини і як їх подолати, політолог Тарас Загородній розповідає у своєму блозі «Загородній говорить» .

«Україна має проблеми з кордонами, вона не контролює Донбас і Крим. По-друге, проти членства України в НАТО є дуже серйозні супротивники – Німеччина і Франція, а також Росія, яка завжди знайде якусь дрібну країну, яка зупинить цей процес», - пояснює експерт.

Крім того, НАТО – це ще й політичний блок.

«Там є ще вимоги і щодо боротьби з корупцією, демократії, розбудови армії і так далі. А наша влада цим не займається», - продовжує він.

Але є просвіт, зазначає політолог.

«Ми можемо, наприклад, вимагати від Сполучених Штатів Америки надати Україні статус поза НАТО. Це дозволить Україні отримувати допомогу, тільки розмову потрібно проводити з Конгресом США. Але ми і цього не робимо. Ми все чекаємо, бігаємо по посольствах країн G7, віддаємо економіку в руки незрозумілим каламутним банкірам, незрозумілим людям через Наглядові ради і так далі. Звичайно, хто з вами буде спілкуватися, шановні елітарії? Тому вас і далі будуть розводити», - стверджує Загородній.

Він каже: «Коли говорять, що всюди, де присутній західний світ, виходять гарні країни – як Німеччина, Південна Корея, Японія, - вони забувають додати, що існують і інші «хороші» країни: Домініканська республіка, Пуерто Ріко, країни Латинської Америки, які не можуть вибратися з кризи і злиднів. Там теж присутні, в тому числі, інтереси західних країн».

Нагадаємо, потрібно розуміти, що колективного Заходу більше немає, - Бізяєв .