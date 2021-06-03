Політолог Максим Ялі у власній програмі «Контрольний удар» розповів, що Зеленський правильно оцінив небезпеку вторгнення Росії. За словами політолога, він згоден із заявою Зеленського, що небезпека від наших кордонів не відступила.

«Відповідаючи на питання німецького журналіста про ймовірність наступу Росії і початку повномасштабної війни найближчим часом на тлі концентрації російських військ у наших кордонів цієї весни, Зеленський досить реалістично оцінив загрозу і ризики, що залишаються», - зазначив Ялі.

Експерт розповів, що президент України вважає, що коли Україна попросила підтримки у Європи і США, то вони підтримали Україну тиском на Росію, що допомогло стримати натиск. Як зазначив політолог, з території Криму пішли 3,5 тисячі військових, а всі інші залишаються на місці.

«(Цитує Зеленського, - ред.) «Моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до 12-16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання Захід-2021, тому вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна» – важко з ним не погодитися. Всі ці маневри і заяви Шойгу на початку травня про відведення військ з Криму були лише фікцією, а насправді простою ротацією контингенту», - підкреслив Ялі.

На думку експерта, Кремль лише поставив на «паузу» маневри біля наших кордонів до зустрічі Байдена з Путіним в Женеві 16 червня. Як зазначив Ялі, Путін дав зрозуміти, що в разі провалу переговорів і відсутності поступок з боку США по важливим для нього питаннях, він може почати війну.

«На підтвердження цього вчора Шойгу заявив, що Міноборони РФ створить в західному військовому окрузі близько 20 нових об'єднань і військових частин, тобто у наших кордонів. За його словами, причиною цього рішення стала активність НАТО на чолі з США поблизу російських кордонів. Але Шойгу тактовно промовчав, з чим була пов'язана ця активність– з війною з Росією на Донбасі», - розповів експерт.

За словами Ялі, НАТО відповіло, що військово-політичний союз продовжить шукати діалог з Москвою, тренуючи війська в оборонних цілях.

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