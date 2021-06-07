У програмі Олексія Толкачова «БДСМ» політичний аналітик Олександр Кочетков звернув увагу на те, що український національний гімн, на противагу іншим, мінорний, а не мажорний.

Гість програми розповідає, що після 2014 року були певні спроби змінити гімн, його лад на більш позитивний. «Мій приятель композитор пропонував політикам модифікувати національний гімн України, щоб він за внутрішнім музичним складом став схожим на «Оду радості» Бетховена, бо вони дуже схожі музично, але він не буде такий тужливий і сумний», - пригадує Кочетков.

Він підкреслює, що в українців такий внутрішній устрій, що вони самі все краще знають за інших. А звідси, зазначає Кочетков, і несамостійність в економічному плані, і в зовнішньополітичному курсі. Експерт пояснює, що складається ситуація, коли всі лише кажуть, що знають, але знає насправді жменька людей, якій ще й не дають ці знання реалізувати.

«Якщо на землю падає астероїд, то президент США викликає професорів і вони йому кажуть, що треба робити, і він їх слухає, бо це є експерт, який знає, як треба робити», - зазначає Кочетков. Натомість в Україні, розповідає він, інша традиція: глава країни приймає рішення особисто та остаточно, не звертаючись до експертів.

На думку експерта, потрібно вміти слухати розумних людей і, відповідно, приймати розумні рішення, а не вибирати з того, що запропонував просто хтось з вулиці.

Нагадуємо, Кочетков розповів, що у восьмому сторіччі нашої ери у Києві був центр цивілізації.

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