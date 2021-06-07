В программе Алексея Толкачева «БДСМ» политический аналитик Александр Кочетков обратил внимание на то, что украинский национальный гимн, в отличие от других, минорный, а не мажорный.

Гость программы рассказывает, что после 2014 года были определенные попытки изменить гимн, его порядок на более позитивный. «Мой приятель композитор предлагал политикам модифицировать национальный гимн Украины, чтобы он по внутреннему музыкальному составу стал похож на «Оду радости» Бетховена, потому что они очень похожи музыкально, но он не будет такой тоскливый и печальный», - вспоминает Кочетков.

Он подчеркивает, что у украинцев такой внутренний строй, что они сами все лучше знают за других. А отсюда, отмечает Кочетков, и несамостоятельность в экономическом плане, и во внешнеполитическом курсе. Эксперт объясняет, что складывается ситуация, когда все только говорят, что знают, но знает на самом деле горстка людей, которой еще и не дают эти знания реализовать.

«Если на землю падает астероид, то президент США вызывает профессоров и они ему говорят, что надо делать, и он их слушает, потому что это эксперт, который знает, как надо делать», - отмечает Кочетков. Зато в Украине, рассказывает он, другая традиция: глава страны принимает решение лично и окончательно, не обращаясь к экспертам.

По мнению эксперта, нужно уметь слушать умных людей и, соответственно, принимать умные решения, а не выбирать из того, что предложил просто кто-то с улицы.

Напоминаем, Кочетков рассказал, что в восьмом веке нашей эры в Киеве был центр цивилизации.

Ранее Politeka сообщала о том, что Алехина объяснила, как модель семьи с детства формирует избирателя.