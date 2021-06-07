У восьмому сторіччі нашої ери у Києві був певний центр цивілізації. Про це розповів політичний аналітик Олександр Кочетков у гостях у Олексія Толкачова в програмі «БДСМ» на YouTube.

«Люди, які жили в нашій місцевості, історично звикли до того, що все що треба приходить саме, що через них всі проходять, зупиняються на території сьогоднішньої України, віддають гроші щось купуючи. З іншого боку, якісь більш голодні та жорсткі сусіди із півдня, із заходу та сходу постійно хотіли загарбати нашу місцевість та претендували на нашу землю», - розповів він.

Кочетков вважає, тому наш народ, українське населення звикло не жити, а виживати. Все, що йому потрібне, воно приходить майже саме, рахує він, не треба серйозно працювати так як на Півночі Європи у Скандинавії, де за кожну хвилину майбутнього щастя треба було дуже багато працювати і змагатися з природою.

«Але у нас були постійні певні загарбники - це татаро-монголи, поляки, росіяни навіть шведи до нас дійшли. І от головна риса українського народу – це неймовірна здатність виживати під ким завгодно. Я хочу сказати, що щоб не відбувалося навколо нас, український народ завжди збереже в середині вишиванку, сумні українські співи», - сказав він.

Кочетков впевнений, що наша здатність до виживання певним чином додає нам такої гнучкості та м’якості, що ми за власне щастя не звикли боротися. Ми звикли виживати в тих умовах, які виникають зовні, хтось приходить і щось нам нав’язує, тому ми не можемо будувати власне щастя.

«Тому що як тільки ми починали щось будувати, як тут же починалось якесь потрясіння, яке зносить всі результати праці», - резюмував він.

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