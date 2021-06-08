У програмі Сергія Дойка «Особистість» голова Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе висловив свою думку щодо українських олігархів та оголошеної їм війни.

«Мені пощастило, я б сказав так, що за своє життя в Україні я майже знаю всіх… Особистостей, які мають великі можливості», - каже Катамадзе. Він конкретизує, що йдеться про можливості різного плану – як фінансові, так і політичні. Водночас голова Асоціації платників податків зізнається, що йому ніколи не спадало на думку назвати жодну з цих впливових особистостей олігархом. І взагалі Катамадзе зазначає, що не любить це слово.

Також гість програми коментує ситуацію із шумом довкола заяв Зеленського. Особисто він радить дочекатися законопроєкту, адже вже офіційно оголошено, що він буде. Водночас Катамадзе підкреслює, що йдеться не про розмови в медіа, а про зовсім інший рівень. «І після цього можна говорити про законопроєкт, і що робити з цим явищем. Якщо, скажімо так, вам подобається назва «олігарх», якщо олігарх впливає на політичне життя країни – що з цим робити?» - міркує він.

Також глава Асоціації платників податків радить звернутися до досвіду інших країн у боротьбі з олігархами. Він стверджує, що багато країн вже наштовхувалися на цю проблеми і успішно її розв’язало.

«Якщо ми з вами всі вирішили остаточно, що ми будуємо сучасну правову демократичну державу, тоді ми повинні рухатися таким шляхом – тільки правовим, тільки демократичним», - переконаний Катамадзе.

Отже, його позиція полягає в тому, аби передусім дочекатися тексту законопроєкту, а говорити вже після його офіційної публікації. Принагідно Катамадзе зазначає, що за фахом – юрист. «У Київській школі юридичній вчили, що треба тільки дивитися на документи», - пригадує він. Тому, пояснює гість програми, потрібно зачекати текст, а тоді вже починати коментувати, критикувати та пропонувати внести якісь зміни.

Нагадуємо, Катамадзе розповів, скільки отримуватимуть співробітники БЕБ.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Катамадзе прокоментував ситуацію із тіньовою економікою.