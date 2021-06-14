Як пройде голосування за закон про олігархів у Верховній Раді? Про це розповів глава політичної партії «Рідна країна» Микола Томенко у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».

«Будуть голосувати хитро, як і завжди. Закон буде внесений до порядку денного, я думаю. А далі почнеться історія…», - міркує гість програми.

Томенко вважає, що ймовірність внесення правок і доопрацювань доволі висока. У період від першого читання і до другого, каже він, можуть внести до 10 тисяч правок. Отже, політик робить висновок, що потрібно було розробляти не один закон про олігархів, а цілий кодекс.

Він пояснює, що насправді влада займається цим вперше і те, що робить РНБО чи ОП, містить масу недопрацювань. «Чесно кажучи, я це позиціоную як курсову роботу моїх студентів», - каже Томенко. Політик підкреслює, що закон передбачає чітке тлумачення всіх термінів і механізмів. Натомість у законі про олігархів, як каже гість програми, механізми – відсутні, а терміни – сумнівні. «От, наприклад, олігарх. Нічого поганого в цьому слові немає, якщо він не втручається, не займається лобізмом управлінським, політичним», - каже він.

Водночас Томенко пояснює, у який спосіб можна розробити механізм боротьби з олігархами. «Треба новий закон про лобізм – його немає, нову редакцію закону про Антимонопольний комітет. Ми з вами сидимо в Антимонопольному комітеті, в нас взагалі нема таких повноважень тестувати на олігархізм, монополізм і так далі», - стверджує політик.

Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення він каже так: критику в її адресу висловлювати можна, але й вона не володіє відповідними повноваженнями, аби визначати монополізм у медіа. За словами Томенка, сама можливість впливати на рішення і є найгіршим у цій ситуації.

Нагадуємо, Томенко розповів, скільки українців підтримують закон про деолігархізацію.

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