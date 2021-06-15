В ефірі програми «Таран VLOG» політолог Віктор Таран розповів, як вихід з партії Сергія Притули вплине на «Голос» і чи відбувається насправді зараз у партії розпад.

Він зазначив, що в результаті заяви Притули про вихід із партії дехто з очільників місцевих осередків «подав голос».

«Ті, хто лишились в партії, в свою чергу стверджують, що самовідвід Притули врятував партію від рейдерського захоплення. Правда, при цьому прихильники Кіри Рудик прямо не уточнюють про кого йде мова. Втім, очевидно, що мають на увазі Притулу та його прихильників», - каже Таран.

Він нагадав, що Притула навіть не був членом жодного керівного статутного органу «Голосу». І поки ми не спостерігаємо масових виходів з партії ані народних депутатів, ані низових з осередків, тобто ми не бачимо класичних процесів, які б говорили про розпад, додає політолог.

«На думку прихильників Притули, така мала кількість членів дала можливість керівництву для маніпуляцій під час проведення останнього з'їзду. До речі, на кінець минулого року виявилося, що у "Голосу" менше тисячі партійців по Україні. Це нонсенс для партії, яка має свою парламентську фракцію та регіональні осередки. І тим більше для партії, яка постійно закликає до оновлення та сповідує принципи соціальних ліфтів», - каже Таран.

Втім, зазначає політолог, у кожної дії є наслідки: 850 тисяч прихильників "Голосу", які за нього голосували, будуть думати, чи далі підтримувати політсилу, чи йти за Притулою і його новим проєктом. На думку Тарана, в діях Кіри Рудик та її прибічників не варто шукати підтекстів: вони просто вирішують тактичні задачі своєї партії, основна з яких – утримати фракцію у парламенті та місцевих радах. Такий підхід, вважає політолог, дозволяє отримувати їм та їхнім спонсорам за лояльність чи голосування різні дивіденди.

«Вочевидь, доля, що спіткала «Голос», досить типова для молодих партій в Україні. Таке вже було з Демальянсом, Силою людей та іншими, назви яких вже нікому ні про що не скажуть. І тут постає питання: чи виникне і коли виникне в суспільства новий запит на молоду та незаангажовану ліберальну партію. Та чи отримає ця партія достатній кредит довіри», - зазначив Таран.

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