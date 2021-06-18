Ведучий програми « Культ особистості » Руслан Бізяєв розмовляє з політконсультантом Дмитром Джангіровим про підсумки зустрічі президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

Він нагадує, що напередодні цієї зустрічі президент США і прем'єр Об'єднаного королівства Борис Джонсон підписали нову Атлантичну хартію.

«Атлантична хартія у нас подається так само, як формально вона була заявлена ​​і лідерами США та Британії, що це поновлюється документ 1941 року, братство, цінності та інше. Але справа в тому, що та Атлантична хартія стала додатком до договору про Лендліз. Британія пішла на дуже серйозні поступки, щоб отримати військову підтримку Сполучених Штатів», - вважає Джангіров.

Він каже, що перед прильотом Байдена колишні дипломати почали розповідати цікаві подробиці.

«Джонсон, виявляється, робив ставку на Трампа, а Байден, виявляється, говорив про Джонсона, що він – емоційний клон Трампа. Джонсон був у не дуже зручній позиції. Макрон, відчувши, куди дме вітер, теж спробував його пнути», - зазначає журналіст.

І все ж головним підсумком цієї зустрічі є інше.

«Найважливіше, що США – лідер західного світу, при всіх нюансах, і в цій якості він зустрічався з Путіним, і головний пункт порядку денного – стратегічна стабільність. Ось це важливо. Грубо кажучи, долі світу - ось в цьому вся ідея. Це можна з іронією сприймати, що теж правильно. Можна сприймати серйозно. Вийшло, не вийшло – це ми побачимо в подальшому. Але Байден і Путін зустрілися саме з точки зору стратегічної безпеки всього світу. В цілому емоційно світ став безпечнішим», - резюмує Джангіров.

Нагадаємо, Усі ключові домовленості залишаться непублічними, - Бізяєв про переговори Путіна з Байденом .