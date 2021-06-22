Які зобов'язання в нинішній ситуації можуть взяти на себе США щодо врегулювання російсько-українського конфлікту? Свої думки з цього приводу у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу» Неллі Яковлєва.

«Виходячи з прагматичного оптимізму, можна сказати, що США своїм впливом можуть зменшити мілітаризацію Криму. Для цього вони можуть використовувати й ті інструменти, які є у НАТО, і свою позицію на міжнародній арені. Але ми розуміємо, що дії США в російсько-українському конфлікті стануть розвитком відносин Байдена і Путіна. Сама я очікувала подібного прогресу вже на цій зустрічі президентів – але, як стало зрозуміло, це була лише стартова зустріч. Далі буде розвиток за окремими напрямами. Зменшення мілітаризації Криму – це якраз один з можливих аспектів», - вважає політик.

На її думку, іншій можливий напрямок розвитку відносин – це скорочення впливу Росії на так звані «народні республіки».

«Тут дуже важливо розуміти: якщо не буде активної підтримки з боку Росії, то самі по собі невизнані «республіки» довго існувати не зможуть. Це створить умови для деокупації та реінтеграції східних територій. Що ж стосується відмови Україні в наданні ПДЧ, щоб не дратувати Росію, то я не думаю, щоб подібна політика мала місце. Адже Україна сама зайняла активну позицію з приводу вступу в НАТО, і відмовлятися від неї не збирається», - підкреслює Неллі Яковлєва.

Раніше, як повідомляє Politeka, вона прокоментувала стан справ на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі.

Також повідомлялося, що на парламентських виборах 2019 року Яковлєва була включена в список «Слуги народу» під 113-м номером.



