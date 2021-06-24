Футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів, наскільки перспективним є морський напрямок для Росії.
"Не особливо він “смачний” і перспективний. Флот необхідний Росії для підтримки сухопутної операції. Але треба розуміти, що територія наша — це укріплена фортеця. Ми з неї можемо відбити і морську атаку, і сухопутну. Ось на що треба орієнтуватися... Крейсер "Москва" росіяни добудували завдяки тому, що на добудову ракетного крейсера виділив гроші особисто Лужков з бюджету Москви. Так що коли ми вважаємо, що в Росії все так безхмарно — не все безхмарно", - сказав Олексій Толкачов.
Він зазначив, що клас таких кораблів має потребу у великій кількості кораблів-супроводу.
"Це вбивця авіаносців і підводних човнів. Це точно не формат війни в Чорному морі. Тобто, таке велике судно не потрібне в Криму, в Одесі чи ще де б там не було. Тим більше нам... Коли ми зараз розглядаємо міць Російської Федерації на Чорному морі, я б робив ставку на опір з повітря і на ракетні удари з території України", - додав футуролог.
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