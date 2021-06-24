Министр юстиции в 2010-2013 годах Александр Лавринович в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, в чем проблема с властью в Украине.

"Перераспределение акций между акционерами, владеющими парламентом, состоялось. Это понятное дело. Потому что меняются котировки на бирже. И так же сменяется затем состав... Никакие выборы ничего сейчас коренным образом не изменят... Что касается Офиса президента, я скажу, что это тоже беда Украины. Не только этот Офис. А в принципе", - сказал Александр Лавринович.

Он отметил, что первый Офис президента назывался Секретариат, при президенте Леониде Кравчуке. Он выполнял больше «секретариатские» функции.

"А дальше уже с 1994 года администрация все больше стала выполнять функции, которые выполняло политбюро ЦК. Будто властных полномочий нет, принимает решения, даже часто не письменные вообще, часто устные, которые выполняют все органы власти. А если не выполняют — то меняются должностные лица в этих органах власти", - добавил Лавринович.

По его словам, если не меняются должностные лица, то меняется сам орган власти, путем объединения и слияния.

"И если это не изменить — это хроническая болезнь. Она или излечивается, или приводит к инвалидности", - резюмировал Александр Лавринович.

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