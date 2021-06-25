Сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле?» розповів, як зацікавити дітей онлайн-освітою.

«Те, що ми сьогодні називаємо онлайн-освітою, – це вимушений захід. Тому що по факту ми взяли паперові підручники і перевели звичайний урок в онлайн-формат дистанційний. Це не онлайн», - говорить експерт.

На його думку, через кілька років з'являться зовсім інші онлайн-системи, які будуть цікавими, як комп'ютерні ігри, від яких дитину просто неможливо відірвати.

«Елемент гейміфікації зараз вкладається абсолютно у все. Інші підходи, врахування індивідуальної психології, опрацювання різних психотипів – це буде все враховано. А діти настільки допитливі, що їх тільки пусти в простір, де вони можуть черпати знання, і вони вже через 2-3 роки можуть дорослих навчати. Вони будуть знати, як будувалися піраміди, як виглядають маленькі Гупі, як потонув «Титанік» і як він розкладається... Дітям цікаво», - стверджує Толкачов.

Також він розповів про свого племінника, який навчався в 9 класі та цікавився темами, про які точно не розкажуть в школі.

«Він вийшов на таку відверту розмову... А чому банки лопаються? А чому гривня знецінюється? Йому цікаво, як влаштований реальний світ, а цих знань йому школа не дає», - сказав футуролог.

Толкачов зазначив, що освітню програму треба підігнати не просто під запити дітей, а під потреби майбутнього.

«Школа повинна готувати людину до майбутнього. На даний момент школа готує до минулого, якого вже немає», - резюмував експерт.

Раніше Politeka повідомляла, що Толкачов розповів, яке майбутнє нас чекає.

Також Politeka повідомляла, що Толкачов заявив, що люди стають полірелігійними.