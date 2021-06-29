В своем блоге «Толчок» футуролог Алексей Толкачев рассказал, как разрабатывается Конституция Украины и чем проект Закона 1993 года отличался от той Конституции, которую в конце концов приняли

Первый проект Конституции Украины, отмечает эксперт, вынесли на всенародное обсуждение 1 июля 1992 года. Он подчеркивает, что все украинцы смогли принять участие в разработке, в частности, суммарно они подали более 50 тысяч своих предложений в Конституцию. Он добавляет, что все изменения и поправки внимательно рассмотрели, учли, внесли, а уже 26 октября 1993 года пресса опубликовала новый проект Закона.

«О, какой это был проект Конституции! Я, как теоретик государства и права, зачитывался его положениями, когда учился в университете. Поверьте, если бы он был принят, сейчас бы мы жили совсем в другой Украине», - утверждает футуролог.

Тем не менее, отмечает он, больше ничего хорошего в Конституции Украины никогда не было. Толкачев рассказывает, что после принятой Конституции начался экономический кризис, политический кризис, а Верховной Раде пришлось самораспуститься.

Далее, отмечает футуролог, к власти пришел Кучма, который решил весь этот процесс начать с начала. По словам Толкачева, президент выбрал не хорошую Конституцию, а просто удобную для себя.

«Поэтому, выкручивая руки парламентариям, сначала был подписан Конституционный договор с концентрацией полномочий в руках президента, а потом, как компромиссный вариант, в 1996 году принята нынешняя Конституция Украины», - утверждает ведущий.

Также он вспоминает, что тогда процесс разработки и принятия Основного закона обошелся не без давления со стороны России. Толкачев отмечает, что имели свое мнение по Конституции и парламентарии, но и Кучма напирал на ВР. В таких условиях, заключает эксперт, и появилась Конституция, которую еще и назвали лучшей во всей Европе. Тем не менее, сам он считает проект Закона 1993 года намного лучшим.

«Также я смею утверждать, что именно отказ от проекта Конституции 1993 года привёл нас к бесконечному политическому кризису, где каждый президент подстраивал Конституцию под себя и свои интересы», - заключает футуролог.

Напоминаем, Толкачев рассказал о преимуществах проекта Конституции 1993 года.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев заявил, что школа должна готовить человека к будущему.