Один з аспектів української безпеки - це стабільні відносини по всьому периметру кордону з нашими сусідами. Таку тему обговорив український дипломат Олександр Чалий з експертом з міжнародної та внутрішньої політики Юрієм Романенком у програмі «Романенко Бесіди» на Youtube.

«З Туреччиною у нас останні роки більш-менш стабільні передбачувані відносини, але якщо ми візьмемо західні кордони, то у нас проблеми з Польщею та Угорщиною. Причому проблеми серйозні, Угорщина заблокувала наші інститути роботи з НАТО. Сьогодні проблеми реально намалювалися з Білоруссю», - сказав він.

Чалий впевнений, що нам потрібен «план Б» для забезпечення української безпеки як такої, тому що не можна зводити безпеку країни і її майбутнє тільки до питання викликів з боку Донбасу і Криму. Це «архіважливо» для нас, але треба звернути увагу, що це якось більш-менш врегульовано, вважає він.

«А Україні потрібно звертати увагу на те, що дійсно може погіршити нашу безпеку. Ми часто говоримо, що повинні відновити суверенітет України над Донбасом і Кримом, в моєму розумінні це не зовсім правильне формулювання, тому що де-юре ми не втрачали над ними суверенітет. І наша найголовніша задача не проміняти його на щось», - підкреслив він.

Чалий сказав, що ми повинні зберегти суверенітет і незалежність України в контексті недопущення подальшої здачі фактичного контролю над частиною територій України.

«Не допустити, щоб нас хтось умовив розміняти юридичний статус на якісь інші привілеї або гроші, а головне робити все можливе, щоб запобігти подальшому розвитку російської агресії», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куси, що у України є шість місяців, щоб сформулювати альтернативний текст Мінських угод.

Також раніше Куса заявляв, що після саміту в Женеві російсько-американська дипломатична війна на паузі.



