Україна може підписати статус союзників поза НАТО з Литвою та Польщею. Таку стратегічну пропозицію зробив український дипломат Олександр Чалий у програмі експерта з міжнародної та внутрішньої політики Юрія Романенка «Романенко. Бесіди».

«У нас є прекрасний приклад співпраці в області безпеки з юридичними зобов'язаннями, які вже показали своє виконання між Туреччиною і Азербайджаном», - каже Чалий. Він нагадує про те, що Туреччина стала гарантом Азербайджану, його територіальної цілісності.

А відтак дипломат ставить питання, чому Україна не може індивідуально підписати статус союзників поза НАТО з Литвою та Польщею. «Тим більше що вони найсильніші прихильники нашого членства в НАТО», - підкреслює він. Чалий переконаний, що ці держави готові виступити на захист України у разі агресії з боку РФ. Він додає, що і Польща, і Литва також мають кордон з Росією – Калінінград, а відтак договір про взаємодопомогу буде доречним.

«І сьогодні отримати гарантію від них, що в разі, якщо російська агресія буде продовжена, ми отримаємо від них реальну військову підтримку їх збройними силами. Це і буде момент істини та тест на реальні союзницькі відносини», - міркує експерт. Він додає, що ці відносини передбачають готовність буквально вмерти за свого союзника.

У приклад Чалий наводить зобов’язання, підтверджені союзницькою декларацією, які США надали Японії, Тайваню, Південній Кореї, а Туреччина – Азербайджану. Водночас він пояснює, що США не можуть дати цей статус Україні через свою стратегічну і дипломатичну позицію щодо Росії, але Польща – може. «Більш того, Америка ще не може дати тих зобов'язань, по одній простій причині, це несе величезний ризик прямого зіткнення двох ядерних країн», - констатує експерт.

Нагадуємо, Чалий заявив, що продовження агресії РФ є найбільшою загрозою для України.

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