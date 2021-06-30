Мітинг під Офісом Президента в День Конституції та мітинги ФОПів можуть бути репетицією перед гарячою осінню? На таке питання постарався відповісти політолог Руслан Бізяєв на проєкті «Розвилка» з журналісткою Любов’ю Завальнюк у студії Руслана Бізяєва.

«Не виключено, що це починають тестувати Майдан і я не впевнений, що навіть на осінь, можливо, навіть на кінець літа. Тому що ситуація протистояння правлячих еліт переходить червоні лінії і ситуацію швидше за все будуть качати, в тому числі за допомогою такого інструменту як міні-Майдан», - сказав він.

Бізяєв вважає, що є питання землі, є питання ФОПів, питання у правих з приводу червоних ліній і не відомо, з чим президент повернеться з Вашингтону. Тому не виключено, думає він, що ситуацію можуть качати і все може статися на кінець літа і єдине питання, яке виникає чи вистачить у них ресурсів.

«Я вважаю, що акція під Офісом Президента – це була легенька розминка, подивимося 1 липня по ринку землі, можливо, сплеск знову буде. Але моя думка, що все-таки основні моменти будуть після повернення Зеленського з Вашингтону і тоді можна буде говорити як буде розвиватися протестний рух. Чи буде він знівельований або він все-таки розвинеться в щось більш вагоме в політичному плані», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва, що Росія зараз не проти скористатися ситуацією для того, щоб позиція Парижа і Берліна була більш лояльна.

Також раніше Бізяєв розповідав, що потрібно припинити будь-які геополітичні конфлікти і почати освоювати космос: думка експерта.