Політичний аналітик, колишній народний депутат Тарас Чорновіл у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи доведеться п’ятому президенту України, лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку продати свій телеканал «Прямий» після прийняття закону про деолігархізацію.

За його словами, закон цього не передбачає. Проте Чорновіл зазначив, що влада пропонує олігарху, щоб той не числився олігархом, добровільно продати (саме продати, а не передати) свій канал добропорядному покупцю, який купить його за повну ціну та жодним чином не буде пов’язаний з самим олігархом.

«Але якщо ти його не продаш, то нічого абсолютно для тебе не міняється», - підкреслив екснардеп.

Він стверджує, що українцям дуже подобаються гарні фрази наших політиків, зокрема обіцянки про те, що після закону про деолігархізацію олігархам «буде погано».

«Чим? Канали в них не забирають, до бізнесу їхнього це жодного стосунку не має… Вони напряму (без офшорних компаній) не можуть брати участь в приватизації. Так ніколи й не беруть! Ніколи жоден олігарх нічого не купував. Вони не можуть самі особисто – але через офшори можуть – фінансувати партію. І ті чиновники, які з ними співпрацюють, мусять про це декларувати», - сказав аналітик.

У той же час Чорновіл звернув увагу на те, що насправді олігархи особисто не зустрічаються з чиновниками – це роблять їхні юристи з «чемоданчиком грошей».

«А коли привезли від олігарха цей чемоданчик грошей – під цей закон це не підпадає. Не треба декларувати, що ти хабар отримав від представника олігарха. От коли особисто від олігарха… Так такого ж не буває!», - каже він.

Колишній депутат підкреслив, що законом про деолігархізацію українська влада лише імітує боротьбу з олігархами, а насправді цей закон жодних змін для олігархів не несе.

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