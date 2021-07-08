Коли нам кажуть про збільшення зарплати медиків – це не більше, аніж популізм, натомість досі немає можливості піти у відпустку на чотири тижні. Так сказав економіст Юрій Атаманюк у своєму блозі , розповідаючи про ситуацію з українською економікою.

За словами експерта, сьогоднішній дефіцит державного бюджету України офіційно становить 250 мільярдів гривень, водночас 600 мільярдів – це сума, визначена для обслуговування зовнішніх боргів держави. «Ми без зовнішніх запозичень не можемо виплатити ту зарплату, яка є сьогодні», - констатує він.

Отже, каже Атаманюк, сподіватися на якийсь розігрів економіки не варто. Як він зазначає, для збільшення зарплати медиків в Україні потрібно ще 10 мільярдів взяти десь ззовні, що доволі важко.

Загалом такі заяви уряду економіст вважає піаром. «Ця заява пахне піаром і популізмом точно як ми чули два роки тому, що зарплата вчителя буде 4 тисячі євро», - підкреслює він. На думку Атаманюка, вся проблема в тому, що влада нічого не робить для розвитку економіки, а саме це і є передумовою покращення життя громадян.

Зокрема, він звертає увагу не лише на рівень зарплати, але й на тривалість відпустки: 2 тижні на рік – мало, а більше – дорого, тому лише за власний рахунок.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк розповів, що може зупинити ріст тарифів .