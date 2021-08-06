Політолог Микола Спірідонов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи вийдуть нові обличчя на українську політичну арену вже цієї осені.

«Новим обличчям після Зеленського стане вже трошки складніше. Тому що сам термін і сама привабливість нових облич значним чином впала. Було зрозуміло, що вони теж не завжди справляються. І, можливо, старі всім обридлі фізіономії десь навіть вже по привабливості почнуть конкурувати з обличчями новими», - каже експерт.

За його словами, в Кабінеті міністрів можуть відбутися деякі перестановки – і це може трапитися навіть не восени, а вже в кінці літа.

«Хитається ціла низка міністерських крісел, починаючи з прем'єр-міністра Дениса Шмигаля... Чи залишиться у своєму кріслі Шмигаль – це під питанням. Чи залишиться міністр оборони – теж під питанням. Подейкують, що можуть його замінити на даму – на пані Верещук. Міністр юстиції теж якось піариться більше, ніж потрібно місцями – і теж йому вже там є молода заміна. Очікуються серйозні перестановки Кабінету міністрів, і, ба більше, вони можуть відбутися навіть і до осені. Вони можуть відбутися і, можливо, в кінці серпня вже», - сказав Спірідонов.

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