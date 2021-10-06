Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов розповів, чим взаємовигідна дружба України з Туреччиною.

Про це він розповів в новому випуску програми «Акценти» з ведучою Тетяною Резвін.

«З Туреччиною можлива співпраця, але тут важлива й активна політика України, та щоб Україна була цікава. Щоб тут були інтереси Туреччини й економічні в тому числі, наприклад, в будівництві заводів. Туреччина - це ключова країна для того, щоб максимально ускладнити Росії питання з Кримом», - повідомив він.

Леонов сказав, що захід суден в кримські порти з доставленням продукції відбувається через Босфор і Дарданелли. Тобто незаконний захід суден до Криму, упевнений він, Туреччина може припиняти. Це звичайно не завжди відбувається, вважає він, тим не менш це можливо. Для Туреччини Україна цікава і як ринок, підтвердив він, і як можливість співпраці в космічній сфері.

«Україна має технології, а у Туреччини є гроші, при цьому Туреччина дуже хоче стати космічною державою. Я чув, що в Ердогана була ідея самостійно запустити в космос турецького космонавта до сторіччя Турецької республіки. На таких речах можна будувати довгострокове і взаємовигідне співробітництво, а це для нас дуже важливо», - резюмував він.

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