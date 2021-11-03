Верховна Рада України в середу, 3 листопада, прийняла важливе рішення з питання відставки відразу п'яти міністрів з чинного Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля.

Всі заяви чиновників про відставку були схвалені. Тепер в Україні звільнилися крісла голів відразу п'яти міністерств.

На пленарному засіданні депутати розглянули питання про відставку наступних чиновників: першого віце-прем'єр-міністра і міністра економіки Олексія Любченка ("за" проголосували 320 депутатів), віце-прем'єр-міністра і міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Рєзнікова ("за" проголосували 329 депутатів), віце-прем'єр-міністр і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруского ("за" проголосували 342 депутати), міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського ("за" проголосували 322 депутати) і міністра оборони Андрія Тарана ("за" проголосував 341 депутат).

Всі глави міністерств крім Абрамовського подали заяву про відставку раніше на цьому тижні. У свою чергу, міністр навколишнього середовища вирішив покинути посаду ще 19 жовтня, проте його заяву досі не розглянули.

Повідомляється, що в уряді вже знайшли нових кандидатів на посади, що звільнилися. Як розповіли нардепи від» Слуги народу " Євгенія Кравчук і Олександр Качура, питання про їх призначення повинні розглянути 4 листопада.

Так, Міністром оборони планують призначити екс-міністра з питань реінтеграції ОРДЛО і Криму Олексія Резнікова. Про це раніше вже заявляв глава "Слуги народу" Давид Арахамія. Він підкреслював, що від чиновника на новій посаді чекають швидких і ефективних рішень. За словами Арахамії, це особливо актуально на тлі недавно запрацював нового закону про оборонні закупівлі.

Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, у свою чергу, може очолити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій замість нього.

Міністром стратегічної промисловості хочуть призначити екс-голову Держмитниці Павла Рябікіна. На посаду голови Мінекономіки розглядається кандидатура заступника голови офісу президента Юлії Свириденко. Новим міністром навколишнього середовища повинен стати перший заступник міністра відомства Руслан Стрілець.

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