Президент США Джо Байден виступив з промовою з приводу ситуації навколо визнання Росією незалежності непідконтрольних Україні територій Луганської та Донецької областей.

Як передає Politeka.net, під час своєї промови Джо Байден заявив, що Росія своїми діями почала вторгнення в Україну. За словами лідера США, РФ "відрізала" від сусідньої країни величезний шматок і продовжує рухатися в тому ж напрямку.

Байден підкреслив, що США не хочуть боротися з Росією, але захищатимуть територію НАТО. За його словами, нічого в заяві російського президента Володимира Путіна не свідчить про бажання вести діалог про європейську безпеку.

Крім цього, американський лідер заявив про введення санкцій проти Російської Федерації. США ввели санкції проти суверенного боргу РФ і російської еліти. Проект "Північний потік -2" на даний момент заморожений. Америка веде переговори з Німеччиною про те, щоб він не був запущений.

Крім цього, Байден заявив, що США продовжить допомагати Україні в оборонній сфері.

"Якщо Росія не виведе війська з Білорусі, то Америка перемістить свою армію в Прибалтику", - заявив Байден.

Нагадаємо, що російських військових на кордоні України може стати більше, заява глави Міноборони.

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