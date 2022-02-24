Росія має дві тактичні цілі - відібрати території і нанести удар по керівництву України, щоб спровокувати безлад, вважають в офісі президента. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк на брифінгу 24 лютого.
"Ключове завдання росіян - прибрати керівництво України, створити максимальну паніку, тобто обезголовити все керівництво, щоб не було легітимної влади. Після цього завести сюди когось із своїх маріонеток і прийняти якийсь пакт про двосторонні відносини із Росією".
За його словами, наразі відбуваються спроби дестабілізувати ситуацію у великих містах, зокрема у Харкові та Києві.
Крім того, йшлося, що російські війська можуть проникнуть в урядовий квартал.
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"Можливе точкове десантування і спроба проникнути в урядовий квартал", - зазначив Подоляк.
Також в ОП зазначили, що провокації і можливі обстріли української стратегічно-важливої інфраструктури можуть тривати протягом сьогоднішнього дня.
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