Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зробив заяву щодо нападу Росії та назвав ключові цілі загарбників в Україні.

Росія має дві тактичні цілі - відібрати території і нанести удар по керівництву України, щоб спровокувати безлад, вважають в офісі президента. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк на брифінгу 24 лютого.

"Ключове завдання росіян - прибрати керівництво України, створити максимальну паніку, тобто обезголовити все керівництво, щоб не було легітимної влади. Після цього завести сюди когось із своїх маріонеток і прийняти якийсь пакт про двосторонні відносини із Росією".

За його словами, наразі відбуваються спроби дестабілізувати ситуацію у великих містах, зокрема у Харкові та Києві.

Крім того, йшлося, що російські війська можуть проникнуть в урядовий квартал.

"Можливе точкове десантування і спроба проникнути в урядовий квартал", - зазначив Подоляк.

Також в ОП зазначили, що провокації і можливі обстріли української стратегічно-важливої інфраструктури можуть тривати протягом сьогоднішнього дня.

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