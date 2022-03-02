Президен США розповів про нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну.

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін прорахувався в тому, як Захід відповість на російське вторгнення в Україну. Про це він сказав у своєму зверненні до нації, запевнивши американців у своїй неколебимой рішучості в тому, що свобода завжди восторжествує над тиранією, передає ВВС.

Байден пообіцяв Росії подальші економічні санкції.

"Він уявлення не має, що його чекає", - сказав президент США про Путіна.

"Шість днів тому Путін спробував похитнути підставу вільного світу, думаючи, що змусить його прогнутися перед його загрозою. Але він сильно прорахувався... він думав, що увійде в Україну, і світ перекинеться. Замість цього його зустріла потужна стіна, яку він не міг уявити, - український народ... від президента Зеленського до кожного українця, їх безстрашність, їх мужність, їх рішучість надихають світ", - заявив лідер США.

"Війна Путіна була навмисною і неспровокованою. Він відкинув неодноразові дипломатичні зусилля... Він думав, що захід і НАТО не дадуть відповіді. І він думав, що зможе нас розділити... Путін помилився. Ми були готові", - заявив Джо Байден.

При цьому американський лідер підкреслив, що США готові захищати "кожен дюйм території НАТО", але воювати в Україні не збираються. За його словами, США мобілізує наземні, морські та повітряні сили, щоб захищати своїх союзників, у тому числі Польщу, Румунію, Латвію, Литву та Естонію.

Джо Байден заявив, що США і партнери ретельно готувалися до можливого російського вторгнення в Україну.

"Я провів незліченні години, об'єднуючи наших європейських союзників. Разом з нашими союзниками ми прямо зараз вводимо потужні економічні санкції. Разом з нашими союзниками ми надаємо підтримку українцям у їхній боротьбі за свободу. Військова допомога. Економічна допомога. Гуманітарна допомога. Ми надаємо Україні понад $1 млрд прямої допомоги", - зазначив він.

Байден підкреслив, що в ситуації з Україною спостерігається єдність серед лідерів держав. "Ми спостерігаємо більш єдину Європу, більш єдиний захід", - заявив президент США.

Також Байден заявив, що США закриють свій повітряний простір для російських літаків після аналогічних заборон влади Канади і Європи. Заборона стосується всіх літаків, використовуваних, зареєстрованих і сертифікованих в Росії, включаючи чартерні рейси.

Представники обох партій в Конгресі тим часом домагаються того, щоб Білий дім ще більше посилив антиросійські санкції і в тому числі наклав заборону на імпорт російської нафти.