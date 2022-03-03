Про це, я к пише Politeka.net, повідомляє Центр протидіїї дезинформації при РНБО України
Основне про світову підтримку зі слів Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби:
- Україну підтримують 86 держав і 15 міжнародних організацій
- 19 країн надають Україні зброю
- з 16 країн до України їдуть добровольці
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- 10 країн надають макрофінансову допомогу
- 22 країни – гуманітарну допомогу», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше також стало відомо, що нові санкції вдарять по всіх держпідприємствах із Росії - до Сенату США внесли законопроєкт HEROIAM SLAVA
Так, ммериканські сенатори Марко Рубіо і Чак Грасслі представили законопроєкт "про припинення збагачення російських олігархів та галузевих союзників РФ за схемами використання принизливого лиходійства за кордоном"
Законопроєкт отримав назву HEROIAM SLAVA. В документі пропонується ввести санкції щодо всіх російських держпідприємств.
У той же час Україна отримала від США кілька сотень переносних зенітних ракетних комплексів Stinger.
Крім того, трибунал у Гаазі розпочав розслідування можливих воєнних злочинів Росії.