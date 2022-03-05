Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, коли відбудеться третій етап переговорів з Росією.

Як пише Politeka.net, Путін відправив окупаційні війська 24 лютого, оголосив Україні війну. Вже 10-й день українці обороняються від російських солдатів, які наступають по всіх фронтах. З моменту початку російської окупації пройшло два етапи переговорів між Україною і Росією. Один з учасників делегації від України-голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Депутат оголосив у себе на сторінці, коли варто чекати наступних переговорів.

"Третій раунд переговорів відбудеться в понеділок", - написав Арахамія на сторінці в Фейсбук.

Варто відзначити, що до цього глава фракції СН повідомляв, що головна мета другого етапу переговорів - гуманітарні коридори.

"Через дві години стартуємо.

Програма мінімум-гуманітарні коридори.

Далі, за обставинами", - писав Арахамія.

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