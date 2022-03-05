Як пише Politeka.net, Путін відправив окупаційні війська 24 лютого, оголосив Україні війну. Вже 10-й день українці обороняються від російських солдатів, які наступають по всіх фронтах. З моменту початку російської окупації пройшло два етапи переговорів між Україною і Росією. Один з учасників делегації від України-голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Депутат оголосив у себе на сторінці, коли варто чекати наступних переговорів.
"Третій раунд переговорів відбудеться в понеділок", - написав Арахамія на сторінці в Фейсбук.
Варто відзначити, що до цього глава фракції СН повідомляв, що головна мета другого етапу переговорів - гуманітарні коридори.
"Через дві години стартуємо.
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Програма мінімум-гуманітарні коридори.
Далі, за обставинами", - писав Арахамія.
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