Как пишет Politeka.net, Путин отправил оккупационные войска 24 февраля, объявил Украине войну. Уже 10-й день украинцы обороняются от российских солдат, которые наступают по всем фронтам. С момента начала российской оккупации прошло два этапа переговоров между Украиной и Россией. Один из участников делегации от Украины - глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. Депутат объявил у себя на страничке, когда стоит ждать следующих переговоров.
"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - написал Арахамия на страничке в Фейсбук.
Стоит отметить, что до этого глава фракции СН сообщал, что главная цель второго этапа переговоров - гуманитарные коридоры.
"Через два часа стартуем.
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Программа минимум - гуманитарные коридоры.
Далее, по обстоятельствам", - писал Арахамия.
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