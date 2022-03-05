Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаеве и области по состоянию на вечер 5-го марта.

Как пишет Politeka.net, украинские войска сегодня добились значительного успеха по Николаевскому направлению. Губернатор Николаевской области Виталий Ким записал новое видео, рассказав о ситуации в городе и области по состоянии на половину пятого вечера, 5-го марта.

«Николаев, 16:35, 5 марта. Оккупантов выбили из города. У нас много трофейной техники. Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. А направлении Шевченко, Луч, Снигиревка.

Орки голодные будут просить есть. Можете их накормить, а потом задержать. Так сказать - гражданское задержание. К сожалению, у нас есть потери и среди мирного населения. В городе нет никакой вражеской техники. Город на замке. Огромная благодарность военным за их работу! !!! Воздушную тревогу снимаем» - делится Ким последними успехами.

"Добрый день, мы с Украины. Смотрите, подходят войска, стреляют, город работает в штатном режиме, если будет совсем все плохо, то тогда пойдем в подвал, но на самом деле мы готовы отражать их, поэтому не переживайте - все под контролем", - еще днем сказал Виталий Ким.

"Не паникуйте, сейчас там с Кульбакино с буквой "z". Это захваченная нами техника. Не стреляйте", - добавил в еще одном видео Ким.

Напомним, солдаты и офицеры Беларуси массово отказываются от вторжения в Украину

Также Politeka сообщала, что Бердянск вслед за Херсоном восстал против русских оккупантов

А еще Politeka писала, что бойцы ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом, оккупанты бросают технику и бегут: показательные кадры