Повреждено или полностью разрушено не менее 200 образовательных учреждений, 30 учреждений здравоохранения, 8 церквей, 1 600 жилых домов 19 административных зданий, 23 завода и их составы, 12 аэропортов, 5 ТЭС и ГЭС.

Найден новый способ, получить от России компенсацию за ущерб нанесенный войной. Об этом заявила член делегации Украины для участия в устных слушаниях Международного суда ООН в Гааге Лана Зеркаль в эфире ТСН.

Так, Украина настаивает на создании отдельного счета, на который будут поступать россиянам средства за их газ и нефть от Европы, и когда наступит время платить Украине за ущерб нанесенный в войне, именно с того счета средства будут таки перечислены независимо от желания россиян.

«Это счет открывается на основании санкций ЕС. Далее страны, которые сейчас получают от РФ энергоносители и вместо того, чтобы присылали эти средства в Россию, а это почти миллиард ежемесячно, эти средства откладываются на специальном счете и тогда, когда есть какие - то решения, есть ли какая-то сделка... с этих счетов суммы поступают в Украину», - отметила дипломат.

По словам Зеркаль, есть все шансы получить от России средства даже без суда.

Напомним, 10 марта советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что в результате вторжения российских войск в Украину разрушена инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму не менее 100 миллиардов долларов. Сумма убытков растет ежедневно.

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