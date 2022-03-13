Український уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей з вразливих категорій.

Як пише Politeka.net, Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей з вразливих категорій. Зокрема, обласні військові адміністрації забезпечуватимуть організацію виїзду дітей з вразливих категорій за межі України у разі, якщо вжито вичерпних заходів щодо розміщення їх на безпечній території України.

Перелік документів, на підставі яких діти з вразливих категорій перетинають кордон, розширено:

* Запрошення, в якому вказується країна остаточного перебування дітей, кількість і категорія дітей, умови їх перебування, відповідальна організація, яка буде супроводжувати дітей протягом усього періоду їх перебування за межами України. Дана організація повинна мати лист про підтримку державних установ країни перебування дітей.

* Письмове погодження обласної Військової адміністрації щодо дозволу на виїзд за межі України дітей, погодженого Нацсоцслужбою.

Відповідні зміни стосуються виїзду за межі України:

* Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку і проживають або зарахованих до установ різних типів, у тому числі дітей з інвалідністю.

* Діти, які не мають такого статусу, проживають або зараховані до установ різних типів, у тому числі дітей з інвалідністю.

* Дітей, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, під опікою, піклуванням.

Також згідно з рішенням Уряду, консульські установи в країнах, в яких виїхали діти з вразливих категорій, через МЗС протягом одного робочого дня інформуватимуть Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття дітей на консульський облік.

Додатково Мінсоцполітики через уповноважених представників Міністерства соціальної політики, Нацсоцслужби, інших центральних органів виконавчої влади, громадських об'єднань, у тому числі міжнародних, та осіб, діяльність яких спрямована на захист прав дітей, може, згідно з міжурядовими домовленостями, здійснювати моніторинг умов перебування дітей за межами України.

«В результаті агресії Російської Федерації діти з вразливих категорій були змушені в екстреному порядку евакуйовані за кордон. Держприкордонслужба не здійснює облік таких дітей, а супроводжуючі їх особи не завжди дотримуються обов'язку звернутися до консульської установи для постановки їх на консульський облік.

Є випадки, коли діти виїжджають в одну країну, а потім супроводжуюча дітей організація може перевезти їх в іншу країну.

Не завжди обласні військові адміністрації приймають рішення про дозвіл виїзду за межі України дітей з вразливих категорій організованими групами, і тоді важко проконтролювати забезпечення їх прав в країні перебування і повернення в Україну після стабілізації ситуації.

Тому ми напрацювали рішення і процедури, які забезпечують державний контроль на всіх етапах виїзду дітей з вразливих категорій за кордон, їх перебування і забезпечення їх прав в іншій країні і подальшого повернення в Україну», – повідомила Марина Лазебна.

Міністр поінформувала, що Мінсоцполітики підготувало відповідні зміни до законів. Але оскільки питання надчутливі і потребують негайного вирішення, то до прийняття законодавчих змін вони регулюватимуться рішенням уряду.

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