Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував рішення Міжнародного суду організації Об'єднаних Націй, який зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну.
Він заявив, що Кремль нібито не може взяти його до уваги, повідомляє російське інформагентство "Інтерфакс".
"У Міжнародного суду є таке поняття, як "згода сторін". Тут ніякої згоди бути не може. В даному випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги", - відповів Пєсков на питання журналіста.
Ігнорування рішення Міжнародного Суду ООН призведе до ще більшої ізоляції Росії, але схоже керівництво країни-окупанта на це плювати.
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