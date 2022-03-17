За словами Дмитра Пєскова, Російська Федерація не може прийняти це рішення до уваги.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував рішення Міжнародного суду організації Об'єднаних Націй, який зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну.

Він заявив, що Кремль нібито не може взяти його до уваги, повідомляє російське інформагентство "Інтерфакс".

"У Міжнародного суду є таке поняття, як "згода сторін". Тут ніякої згоди бути не може. В даному випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги", - відповів Пєсков на питання журналіста.

Ігнорування рішення Міжнародного Суду ООН призведе до ще більшої ізоляції Росії, але схоже керівництво країни-окупанта на це плювати.



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