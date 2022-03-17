Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного суда Организации Объединенных Наций, который обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину.
Он заявил, что Кремль якобы не может принять его во внимание, сообщает российское информагентство "Интерфакс".
"У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", - ответил Песков на вопрос журналиста.
Игнорирование решения Международного суда ООН приведет к еще большей изоляции России, но похоже руководство страны-оккупанта на это плевать.
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