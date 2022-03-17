Цинізм Росії, як і її загарбницькі плани, не знають меж. Посол Росії в Боснії і Герцеговині пригрозив, що членство країни в НАТО "матиме наслідки, як і в Україні". Про це повідомляє "Балканський обозреватель".

Ігор Калабухов цинічно заявив, що Боснія і Герцеговина має право вибирати союз або альянс, в який вступати, але Росія буде обов'язково реагувати.

"Якщо Боснія і Герцеговина вирішить бути учасником чого-небудь, це внутрішня справа. Але інша справа-наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - заявив Калабухов.

Голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич різко відреагував на слова Калабухова і засудив подібні висловлювання. Політик підкреслив, що такі висловлювання неприйнятні.

"Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії буде, приведення прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, є неприйнятним для Боснії і Герцеговини", – заявив Комшич.



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