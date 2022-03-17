Цинизм России, как и ее захватнические планы, не знают предела. Посол России в Боснии и Герцеговине пригрозил, что членство страны в НАТО "будет иметь последствия, как и в Украине". Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Игорь Калабухов цинично заявил, что Босния и Герцеговина имеет право выбирать союз или альянс, в который вступать, но Россия будет обязательно реагировать.

"Если Босния и Герцеговина решит быть участником чего-либо, это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", – заявил Калабухов.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич резко отреагировал на слова Калабухова и осудил подобные высказывания. Политик подчеркнул, что такие высказывания неприемлемы.

"Сообщение российского посла о том, что реакция России последует, приведение примера Украины, против которой Россия совершает агрессию, является однозначным, но одновременно неприемлемым для Боснии и Герцеговины", – заявил Комшич.

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