Як повідомляє Politeka.net, раніше Шольц закликав не ображати і не нападати на простих росіян.

"Канцлер @OlafScholz, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни в Європі це може стати хибним трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти 🇺 🇦 і масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі", - написав Подоляк на своїй сторінці в Twitter.

Раніше стало відомо, що майже три чверті населення Росії підтримують війну з Україною, відчуваючи такі позитивні емоції, як гордість, радість, повагу, довіру і надію. Про це свідчать дані двох опитувань, проведених групою незалежних російських соціологів з інтервалом в півтора тижні з кінця лютого до середини березня.

Як повідомлялося, результати надійшли до редакції Радіо Свобода.

Опитування також показали, що три чверті населення Росії дізнається новини про війну з телевізора. З них 87 відсотків (і 64 відсотки всіх жителів Росії) – з державних телеканалів.

Тим часом, згідно з новим даннім Генштабу ЗСУ, втрати окупантів на українській землі вже склали близько 14 200 осіб.