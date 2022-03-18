Як повідомляє Politeka.net, раніше Шольц закликав не ображати і не нападати на простих росіян.
"Канцлер @OlafScholz, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни в Європі це може стати хибним трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти 🇺 🇦 і масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі", - написав Подоляк на своїй сторінці в Twitter.
Раніше стало відомо, що майже три чверті населення Росії підтримують війну з Україною, відчуваючи такі позитивні емоції, як гордість, радість, повагу, довіру і надію. Про це свідчать дані двох опитувань, проведених групою незалежних російських соціологів з інтервалом в півтора тижні з кінця лютого до середини березня.
Як повідомлялося, результати надійшли до редакції Радіо Свобода.
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Опитування також показали, що три чверті населення Росії дізнається новини про війну з телевізора. З них 87 відсотків (і 64 відсотки всіх жителів Росії) – з державних телеканалів.
Тим часом, згідно з новим даннім Генштабу ЗСУ, втрати окупантів на українській землі вже склали близько 14 200 осіб.