З 28 березня Фінляндія скасовує залізничне пасажирське сполучення з країною-агресором. Про це повідомляє прес-служба
Відтепер у росії немає залізничного сполучення з жодною з країн ЄС. Також Фінляндія призупиняє і вантажні залізничні перевезення з рф. Залізнична блокада росії в дії.
Укрзалізниця закликає і далі продовжити залізничну блокаду росії і прискорити прийняття рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею, що проходить через Росію і Білорусь.
Як повідомлялося раніше, з росії припинили співпрацю світові виробники рухомого складу Siemens і Alstom. Також Stadler призупинив діяльність у країнах-агресорах: Росії та Білорусі.
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Також ми писали, окупанти продовжують нести великі втрати на війні проти України. Тому в якості підкріплення агресор вирішив перекинути в нашу країну призовників 2004 року народження.
Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram, опублікувавши відповідний документ. Йдеться про жителів Курської, Брянської та Бєлгородської областей РФ, які межують з Україною. Призовників, яким всього по 17-18 років, планують перекинути до решти окупантів вже після 11 Квітня.
Нагадавши, під Києвом активізувалися диверсанти, що відомо.
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