Журналіст-розслідувач Христо Грозєв розповів, скільки росіяни витратили на вербування українців і яка була мета.

Як пише Politeka.net, Христо Грозєв-успішний західний журналіст-розслідувач. Зараз Христо зайнявся розслідуванням, в якому з'ясував, скільки російські спецслужби витратили на вербування українців. Про це Грозьєв розповів в ефірі ютуб-каналу "Далі буде".

"Там мова йде про мільярди доларів, а не рублів. Витрачено з 14-го року до сьогоднішнього дня. Це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен з них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня. І тут навіть ці українські агенти, які брали гроші кинули їх. Просто кинули", - повідомив Грозєв.

Христо також зазначив, що завербовані українці повинні були створити внутрішній держпереворот в Україні.

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