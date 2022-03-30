Радник голови офісу президента Олексій Арестович в ефірі всеукраїнського телемарафону UAразом розповів про те, скільки триватиме активна фаза бойових дій. Так, за словами спікера, це може зайняти ще близько тижня, але і можливо довше.

"Активна фаза бойових дій триває. Триватиме ще тиждень, може, і більше", - зазначив Арестович.

За його словами, під Києвом противник залишить частину контингенту, завданням якого буде "утримувати наші війська, не давати перекидати їх на складні напрямки", з-під Чернігова поки війська не відводять.

"ЗС РФ перекидають в зону ООС і під Маріуполь війська з-під Києва для отримання там переваги і оточення українських сил. На півдні, в районі Херсона, ворог стає в оборону, ЗСУ ведуть там акуратні тактичні дії", - додав Олексій Арестович.

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