При підготовці до повномасштабного вторгнення в Україну Росія припустилася низки стратегічних помилок.

Таку думку, як пише Politeka.net, в ефірі Еспресо.TV висловив заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, якщо першу операцію окупанти проводили без об’єктивної оцінки ситуації, то зараз вони будуть розбирати свої помилки та готуватись до нової хвилі наступу.

«Росіяни допустили ряд стратегічних помилок. По-перше, недооцінили ЗСУ та переоцінили власні сили. По-друге, вони недооцінили стан українського суспільства та влади», - підкреслив Романенко, додавши, що росіяни думали, що українці будуть їх зустрічати з радістю, а влада втече.

"По-третє, Кремль недооцінив реакцію міжнародної спільноти на їхні дії”, - пояснив Романенко.

Він наголосив, що зараз росіяни розбирають власні помилки та готуються до наступальних дій.

"Вони не відмовились від цілей, які ставили на початку війни. Путін дав Шойгу та Герасимову останній шанс, щоб виправити ситуацію”, - додав Романенко.

На Україну, за його словами, чекають важкі бої на півдні та сході.

Додамо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що противник зазнав значних втрат і, ймовірно, на деякий час відмовився від блокування Києва.

Тому зараз окупанти здійснюють перегрупування за зосереджують зусилля для наступальної операції у Східній операційній зоні. Зокрема нарощують систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках.

Тим часом на київському напрямку підрозділи Національної гвардії України успішно та блискавично знищують окупантів.

Від оборони міста Київ та Київскої області, бійці Нацгвардії разом зі Збройними силами подекуди переходять до контрнаступу.

Гендиректор МАГАТЕ приїхав до України та розповів, як можна звільнити від окупантів Запорізьку та Чорнобильську АЕС.

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