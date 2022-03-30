Як пише Politeka.net, Південна Осетія-частина країни Грузія, яку остаточно було окуповано за допомогою російських військ у 2008 році. Тільки Росія, Нікарагуа, Науру і Сирія визнають незалежність даного формування. Ватажок незаконного утворення на території Грузії Анатолій Бібілов у своїй новій заяві повідомив, що Південна Осетія зібралася стати частиною Росії. Про це повідомляє "Відлуння Кавказу".

"Я вважаю, що об'єднання з Росією-наша стратегічна мета. Наш шлях. Сподівання народу. І цим шляхом ми будемо рухатися. Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом", - заявив ватажок у своєму зверненні.

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