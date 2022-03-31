Народний депутат України Ольга Стефанишина поділилася своїм горем - від ворожого снаряда під Черніговом загинув її чоловік Богдан. Про це депутатка повідомила на своїй фейсбук-сторінці.
"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв'язку. Мені дуже боляче. С*ка війна".
Зазначимо, що Ольга Стефанишина є народним депутатом Верховної Ради України IX скликання, обрана від партії "Голос". Також вона експерт у сфері захисту прав пацієнтів.
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