Джо Байден розпорядився почати найбільші в історії поставки нафти зі стратегічного нафтового резерву на внутрішній ринок США. Їх обсяг складе один мільйон барелів на добу протягом шести місяців. Про це йдеться в документі, опублікованому в телеграм-каналі Nexta.

"Президент заборонив імпорт російської нафти, до чого закликали і підтримували республіканці і демократи в Конгресі. Це було правильно. Але, як сказав президент, відхід російської нафти зі світового ринку буде коштувати дорого, і американці бачать це на заправці", – йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

За заявою американської адміністрації, США роздрукують стратегічні запаси в координації з союзниками по всьому світу - інші країни приєднаються до цього кроку.

Одночасно Мінфін США визначив, що санкції можуть бути введені проти ще трьох галузей російської економіки – аерокосмічної, морської та електронної. Тепер американська влада зможе вводити санкції проти будь-якої фізичної або юридичної особи з цих сфер.

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