Перший заступник керівника АП Казахстану Тимур Сулейменов розповів, як вони ставляться до подій в Україні.

Як пише Politeka.net, українці продовжують героїчно чинити опір російській агресії. У цей час світова громадськість розриває зв'язки з Росією і підтримує Україну. У Казахстані розповіли, як ставляться до подій. Зі своєю позицією виступив перший заступник керівника АП Казахстану Тимур Сулейменов, передає "Українська правда".

"У нас немає проблем з тим, щоб називати речі своїми іменами. Росія вирішила ввести закон, що забороняє слово"війна". Вони називають це спеціальною військовою операцією. Але в Казахстані ми це називаємо так, як є, на жаль...", - повідомив Сулейменов.

Також перший заступник зазначив, що Росія б хотіла, щоб Казахстан був на їхньому боці. Але Казахстан поважає територіальну цілісність України і не буде інструментом для обходу Росією санкцій.

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