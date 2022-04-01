Генерал Веслі Кларк, екс-командувач Об'єднаних сил НАТО, розповів, чи знає Путін про провал своїх військ в Україні.

Як пише Politeka.net, українці вже 37-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час захисники не тільки зупинили ворога, а й відкидають ворога по ряду напрямків. А сьогодні, першого квітня, екс-командувач Об'єднаних сил НАТО, генерал Веслі Кларк розповів, чи знає Путін про провал росіян в Україні. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у себе в тг-каналі.

"Ну, дивіться, в російській армії ставляться до інформації як до захищеного, важливого елементу, і тому вони брешуть один одному. Їх цьому вчать, це пішло ще з Радянської Армії. Путін знає, що вони йому брешуть. Тому він робить оцінку, примиряючись з цим", - процитував слова Кларка Геращенко.

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