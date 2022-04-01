Як пише Politeka.net, українці вже 37-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час захисники не тільки зупинили ворога, а й відкидають ворога по ряду напрямків. А сьогодні, першого квітня, екс-командувач Об'єднаних сил НАТО, генерал Веслі Кларк розповів, чи знає Путін про провал росіян в Україні. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у себе в тг-каналі.
"Ну, дивіться, в російській армії ставляться до інформації як до захищеного, важливого елементу, і тому вони брешуть один одному. Їх цьому вчать, це пішло ще з Радянської Армії. Путін знає, що вони йому брешуть. Тому він робить оцінку, примиряючись з цим", - процитував слова Кларка Геращенко.
Нагадаємо, Міноборони повідомило про важку ситуацію в Лисичанську
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Можуть бути важкі бої": Арестович розповів, де найскладніша ситуація на фронті
"Відплата накриє кожного": ЗСУ провели ювелірну роботу по знищенню ворожої техніки серед житлових районів
"Частину загиблих вдалося забрати тільки зараз": з'явилися кадри з місця трагедії під Харковом
"Починають розуміти": у Криму паніка, українська розвідка видала новий план Путіна
А ще Politeka повідомляла, що Кличко застеріг киян, які зібралися повернутися до столиці
Також Politeka писала, що Верховна Рада встановила винагороду за передачу техніки окупанта