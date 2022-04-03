Радник глави офісу президента України Олексій Арестович вважає, що результат війни буде вирішено протягом 2-3 тижнів.

"Маріуполь потрібно визволити, ми не можемо його кинути. І певні дії ми вже здійснюємо. Якщо спочатку доля війни вирішувалася кампанією на півночі, то зараз – на сході. Залежно від її ходу і настане розуміння. Я думаю, на нашу користь все вирішиться. У них немає резерву на те, щоб активно продовжувати цю фазу. На збір цих резервів потрібно не менше 2-3 місяців. Санкції доб'ють економіку. Тобто зараз протягом 2-3 тижнів має бути вирішено. Я часто говорив "2-3 тижні", але це – з початку другої фази. Ось зараз вона починається. Думаю, за три доби вони активно повинні піти і після цього 2 тижні вирішать все", — сказав Арестович.

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