Російські окупанти не залишають спроб встановити контроль на Донбасі.

Станом на 39-ту добу російської війни в Україні, ворог продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі і не залишає спроб встановити контроль в Луганській і Донецькій областях. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ станом на 12:00, 3 квітня.

"Противник продовжує завдавати систематичні ракетні та авіаційні удари по об'єктах цивільної інфраструктури та базах зберігання паливно-мастильних матеріалів. Відзначається проведення заходів з підготовки особового складу і техніки з метою формування додаткових підрозділів для участі в бойових діях на території України. Основні зусилля противника зосереджені на підготовці до відновлення наступальних дій, встановленні контролю на територіях Донецької та Луганської областей".

На Волинському напрямку обстановка не змінилася.

На Поліському напрямку противник завершив відведення окремих підрозділів Східного військового округу на територію Республіки Білорусь, з подальшим перекиданням зазначених підрозділів на територію Росії.

На звільненій території Київської області у районах населених пунктів Велика Димерка, Скибин і Гоголів підрозділи сил оборони здійснюють зачистку території від мінно-вибухових пристроїв, встановлених російськими окупантами.

На Сіверському напрямку ворог завершив відведення підрозділів Центрального військового округу на територію Росії.

В районі міста Суми триває відхід окупаційних військ. Ворог забезпечує прикриття і логістичну підтримку окремих відводяться на територію Росії підрозділів.

На звільнених територіях залишаються нечисленні групи військовослужбовців Збройних сил РФ, які переховуються або намагаються самостійно перетнути державний кордон України.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати місто Харків. Основні зусилля противника зосереджуються на продовженні наступальних дій у напрямку міста Ізюм. З метою виявлення слабких місць в оборонних позиціях наших військ противник продовжує ведення розвідки.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів і позицій наших військ і ведення штурмових дій на більшості напрямків. Удачі не мав, здійснює перегрупування.

На Південнобузькому напрямку йде бій за населений пункт Олександрівка.

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