Лукашенко – это нелегитимный лидер, но он у власти сейчас, вокруг него силы безопасности.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженных Сил США в Европе Бен Ходжес прокомментировал возможность вступления в войну против Украины на стороне России армия Беларуси. Об этом он заявил в интервью ТСН.

"Я бы сказал, что такая возможность есть. Лукашенко – это нелегитимный лидер. В этом нет сомнений. Никто в мире не верит, что его выборы были легитимными. Но он у власти сейчас, вокруг него силы безопасности (армия – ред.). Но, думаю, даже он видит, что маленькая часть войск из Беларуси будет уничтожена, и он потеряет даже это», - заявил генерал-лейтенант США.

Бен Ходжес считает, что сейчас участие Беларуси в войне зависит от того, насколько сильно надавит на Лукашенко Кремль.

"Поэтому он пытается позволить России действовать с территории Беларуси. Но я думаю, что он пытается сохранить ту крохотную армию, которая у него еще есть. Однако, в общем, я не знаю, они могут зайти. Это зависит от давления из Кремля. Но в то же время он (Лукашенко – ред.) каждый день делает расчеты относительно своего собственного выживания», - отмечал бывший командующий вооруженных Сил США в Европе.

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